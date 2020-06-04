تواصل انحسار وباء كورونا فى بلجيكا

أعلن المركز الوطني للأزمات التابع لوزارة الصحة البلجيكية استمرار انحسار وباء كورونا، وذلك بالاستناد إلى انخفاض معدلات الإصابة المكتشفة حديثًا، وكذلك تضاؤل نسب إشغال أسرة المشافي.وأشار التقرير اليومي الصادر عن المركز - والذي أوردته وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء - إلى تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس موزعة على مختلف أنحاء البلاد، استدعت حالة 31 منهم العلاج في المستشفيات.ويصل عدد الأشخاص الذين يعالجون من الوباء في المشافي حاليًا إلى 819 شخصًا منهم 172 مريضًا في وحدات العناية المركزة، بزيادة قدرها 6 مرضى عن الإحصائيات السابقة.وبالنسبة لعدد الوفيات، فقد تم تسجيل 17 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الوباء إلى 9522 حالة.وتأتي هذه الأرقام المنخفضة نسبيًا بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن القومي اليوم الذي سيقرر موعد بدء المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الإغلاق، ما يعني إعادة افتتاح المقاهي والمطاعم والملاهي والسماح بمزيد من التجمعات والتنقلات.