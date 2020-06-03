إيبارشية ملوي تواصل بث اجتماع السيدات أونلاين

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطة الأرثوذكسية، مساء اليوم، اجتماع السيدات دون حضور عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وناقش الاجتماع موضوع "الشركة في حياة الرسل"، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وتوابعها.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.