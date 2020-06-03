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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع عدد متعافي كورونا بـ«عزل العجمي» لـ184 بعد خروج 18 اليوم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 09:09 م
متعافي كورونا
متعافي كورونا
هبه عويضه
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أعلن مستشفى عزل العجمي المخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا، عن ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى عزل العجمي النموذجي بغرب الإسكندرية، إلى 184 حالة، ومغادرتهم الحجر الصحي بعد تماثل الحالات للشفاء التام.

وقالت ميرفت السيد مدير مستشفى العجمي في تصريح صحفية، إنه تم اليوم الأربعاء، خروج 18 متعافيا من فيروس كورونا بعد أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بالحالات من إيجابية إلى سلبية، وبذلك يرتفع عدد المتعافين إلى 184 حالة حتى الآن.

وأشارت مدير المستشفى أن حالات شفاء اليوم جميعها حالات مسنة تخطت الـ60 عامًا، كما كان من بينها سيدة تبلغ من العمر 88عامًا وجميعهم تماثلوا للشفاء التام والرجوع إلى أسرهم.

ويعد مستشفى العجمي النموذجي، هو أول مقر للعزل الصحي لمصابي كورونا بالإسكندرية، ومن أحدث المستشفيات بالمدينة التي تحولت لمستشفى للعزل، ويضاهى في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى، وبلغت التكلفة الإنشائية للمستشفى 350 مليون جنيه، بينما وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات والمستلزمات الطبية إلى 400 مليون جنيه، بإجمالي قيمة 750 مليون جنيه، وتبلغ سعة المستشفى المبدئية 125 سريرا، بينها 94 سريرا للإقامة.

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