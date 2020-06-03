السويس تواجه تزايد إصابات كورونا بـ54 سريرًا إضافيًا

قال نائب محافظ السويس، دكتور عبد الله رمضان، خلال زيارته لمستشفى العزل في السويس، إنه جاري زيادة السعة الاستيعابية بتمويل من المحافظة بزيادة عدد الأسرة (54) سريرا إضافيا بمستشفى الحميات، مع توفير الأجهزة الطبية المطلوبة وشبكة غازات.وأكد خلال الزيارة على مدير عام الصحة بتوفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية والمخالطين الذين تم عزلهم بالمنازل.وفي نهاية الجولة، تفقد نائب المحافظ واللجنة المكونة منه كممثلا عن المحافظ وممثلا عن الصحة وممثلا عن الأمن الوطني، عددا من المراكز الطبية في مختلف التخصصات داخل المستشفى العام، للتأكيد على سير العمل واستقبال الحالات المرضية العادية والطارئة والكشف وصرف العلاج اللازم للمواطنين.ووفقًا لآخر إحصائيات نشرتها الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان في السويس، فإن ضحايا فيروس كورونا في السويس وصل عدد إلى 338 مصابًا، تعافى منهم 82، وتوفى 19، بينما يتلقى الباقون العلاج.وتواصل مديرية الصحة في السويس، توزيع علاج كورونا على المخالطين للحالات الإيجابية من فيروس كورونا، والتى يطبق عليها العزل المنزلي، طبقًا لتعليمات والبروتوكول الجديد لوزارة الصحة والسكان.وتطبق مديرية الصحة آلية العزل المنزلي للحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك بمجرد ثبوت إيجابية التحليل الخاص بالحالة يتم توزيع حقائب العلاج للمخالطين والذين لم يظهر عليهم الأعراض، سواء أطفال أو كبار، حيث أنه لكل فئة الأدوية الخاصه بها.وتؤكد المديرية أن الأدوية يتم تناولها بعد ظهور أعراض وليس بمجرد توزيع الحقائب ثم الاتصال بالرقم الذى خصصته مديرية الصحة والسكان.