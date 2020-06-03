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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 15 سنة لأخصائى بمدرسة قتل وأصاب شقيقى زوجته بالإسكندرية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:42 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جابر عبد الحميد خليل، بمعاقبة أخصائى بمدرسة بالسجن لمدة 15 سنة حضوريا، بعد اتهامه بقتل وإصابة شقيقي زوجته لوجود خلافات بينهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين مصطفى السيد هاشم، ووائل عزيز مهنا، وأمانة سر عمرو زكي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 10100لسنة 2019 جنايات العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان بوفاة شخص وإصابة شقيقة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، وجود خلافات سابقة بين المتهم أ.ع.ج، 36 سنة، أخصائي اجتماعي بمدرسة العامرية، بينه وبين أسرة زوجتة وفي يوم الواقعة قام المجني عليهما أ.م.ك، وشقيقه م.إ.ك، بالذهاب إلى منزل المتهم للسماح لشقيقتهما لحضور مناسبة عائلية فتعدى عليهما مستخدما سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بالاعتداء على المجنى عليه الأول بطعنة نافذة في القلب والتي أودت بحياته وإصابة شقيقه بعدة إصابات.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية وأصدرت قرارها سالف الذكر.

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