سر دعوة ترامب لبوتين لحضور قمة الدول السبع

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأربعاء، أنه يريد إبرام اتفاقا نوويا مع روسيا.وأكد خلال حواره، أن دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة الدول السبع المقررة سبتمبر المقبل، سوف تسهم في إنجاز ذلك الأمر، وأن وجوده أمر ضروري.يذكر أن مجموعة الدول السبع تتكون من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، كانت تعرف باسم مجموعة الدول الثماني، حيث كانت روسيا داخل المجموعة قبل خروجها في 2014 على خلفية ضمها لجزيرة القرم.وحاول ترامب خلال الأيام الماضية إقناع الدول السبع للموافقة على اقتراحه بدعوة روسيا للقمة المقبلة في سبتمبر، والتي تعقد في الولايات المتحدة.