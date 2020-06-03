إجرام الأغا.. الشرطة التركية تطلق الكلاب على مواطنين أمام أطفالهم

داهمت الشرطة التركية عشرات المنازل بمدينة ديار بكر للبحث عن الجناة الذين قتلوا ضابط شرطة يدعى أتاكان أرسلان، واعتقلت مواطنًا بتهمة قتل الشرطي، بعد أن اقتحمت منزله في منتصف الليل وحطمت الباب وتعدت عليه بالضرب، وأطلقوا عليه الكلاب أمام أعين أطفاله، وفقًا لما أورده موقع "تركيا الآن".وأشار الموقع، إلى تعرض مواطن تركي يدعى "م. ي. ك" للتعذيب أثناء القبض عليه بتهمة قتل الشرطي أتاكان، وتم تحويله للمحكمة، ووجهت إليه تهمة قتل شخص بسبب قيامه بواجبه.يذكر أنه في يوم 31 مايو الماضي، داهمت الشرطة منزل جدة شخص يدعى "م. ي. س" وبحثت عنه وفتشت الشرطة جميع الشقق الموجودة بالبناية وحطمت أبوابها، ومن ضمن تلك الشقق شقة لمواطن يدعى "ش. يلماز" يقطن مع زوجته "م. يلماز"، وكسرت الشرطة باب منزلهما، وأطلقت عليهم الكلاب في مشهد تعذيبي قاس للغاية.وأكد الموقع على حصول الزوجين على تقرير من أحد المستشفيات يفيد بتعرضهما للتعذيب من قبل قوات الشرطة، ووجود عدد من عضات الكلاب في أنحاء متفرقة من جسديهما.