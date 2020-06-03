نقابة البترول تخصص 136 سريرا لعزل مصابي كورونا

قرر محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وضع مصيف النقابة العامة للعاملين بالبترول بمدينة رأس البر بدمياط، والذي يضم 120 سريرا، ومبناها أيضا بالدقي بالقاهرة بواقع 16 سريرا، تحت أمر المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول لاستقبال حالات عزل مصابي فيروس كورونا بقطاع البترول.وأكد رئيس النقابة، في بيان، أن الكل يعمل لصالح عمال البترول تحت قيادة طارق الملا وزير البترول، والذي لم يأنى عن توفير كل سبل الراحة لعمال البترول، والمهندس عابد عز الدين رئيس الهيئة العامة للبترول، فالكل يعمل على تخفيف الأعباء عن أبناء هذا القطاع.وأضاف جبران، أن المهندس طارق الملا، أصدر تعليماته بتوفير أماكن في محافظات القاهرة، الإسكندرية، السويس، البحر الأحمر، دمياط، وأسيوط لمصابي كورونا داخل شركات القطاع، وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم.