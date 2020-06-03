موعد تصوير مسلسل «الآنسة فرح 2»

بدأت الشركة المنتجة لمسلسل "الآنسة فرح" تحضيرات الجزء الثاني من العمل لعرضه في موسم الشتاء المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير للجزء الأول ومطالبة الجمهور بتقديم جزء ثانِ، وكان من المفترض انطلاق تصويره قبل رمضان ولكن تم تأجيله بسبب انشغال أبطاله بأعمال درامية أخرى في موسم رمضان، وسيبدأ صناع المسلسل تصويره منتصف الشهر الجاري."الآنسة فرح" هو مسلسل كوميدي مصري عرض على قناة "MBC4" في شهر ديسمبر 2020، ويؤدي بطولته كل من أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.