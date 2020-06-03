شفاء 3 حالات جديدة من كورونا في الغردقة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، عن تعافي وخروج 3 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بعد تماثلها للشفاء، لافتًا إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 32 حالة، وذلك منذ بدء العمل بمستشفى حميات الغردقة وتخصيصه للعزل، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى كفاءة الطاقم الطبي والإداري بمستشفى العزل بالغردقة.وطالب مرعي- في بيانه- مواطني البحر الأحمر بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والبعد عن التكدس وتقليل الازدحام، وارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتوجه لأقرب مستشفى حال الإصابة بأى أعراض مشابهة لفيروس كورونا المستجد.وكانت خصّصت وزارة الصحة 6 مستشفيات؛ للكشف على حالات الاشتباه من مصابي الفيروس القاتل، وهي (الغردقة العام، رأس غارب، القصير، سفاجا، الشلاتين المركزي، وجراحات اليوم الواحد بمرسى علم)، وذلك طبقًا لقرار وزارة الصحة ضمن 321 مستشفى على مستوي الجمهورية.