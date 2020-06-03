1.5 مليار جنيه حصيلة إنتاج الصوب الزراعية

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حصيلة إنتاج الصوب الزراعية فى مصر سجل ارتفاعًا إلى حدود 1.5 مليار جنيه خلال عام، لافتًا إلى أن 62% من قيمة الإنتاج توجه لشراء مستلزمات الصوب بقيمة قدرها 937.5 مليون جنيه مستلزمات إنتاج، ليبلغ بذلك صافى الدخل من إنتاج الصوب حوالى 625 مليون جنيه.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن حجم الإنفاق على مشروعات الصوب الزراعية تتنوع بين تقاوى بقيمة 328.1 مليون جنيه، بلاستيك تغطية 193.1 مليون جنيه، وقود بقيمة 93.7 مليون جنيه، أسمدة كيماوية 88.1 مليون جنيه.كما تستهلك الصوب سنويًا كميات من المبيدات بتكلفة قدرها 65.6 مليون جنيه، إلى جانب كميات من أسمدة بلدية بقيمة 37.5 مليون جنيه، ومستلزمات أخرى غير مصنفة تكلفتها 131.2 مليون جنيه.