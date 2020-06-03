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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير: الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:38 م
حامل
حامل
ياسمين عباس
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قالت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والولادة، إن ما حدث فى فترة عيد الفطر كان مخالفا لإرشادات التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية التى نصحت بها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن ما حدث خطأ وأدى إلى زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدكتورة أميمة إدريس، خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى: "كل واحد يقول أنا حر ولكنه فى الحقيقة ليس حرا، إحنا بنعيش فى مجتمع واحد والجميع بيتأذى من تصرفاته"، مشيرة إلى أن السيدات الحوامل الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من الشخص العادى.

ونصحت السيدات الحوامل بالتزام المنازل وعدم الخروج نهائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ فيجب ارتداء الكمامة حتى فى المنزل لأنه من الممكن أن يكون أحد أفراد المنزل مصابا بالفيروس وينقل العدوى لباقى الأفراد.

وأكدت أنه يجب الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار للوقاية من فيروس كورونا، وتطهير اليدين بالكحول فى فترة تواجدنا خارج المنزل، محذرة من استخدام القفازات باستمرار لأنها جاذبة للفيروس، منوهة بأنه لا يجب ارتداؤها طوال الوقت.

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