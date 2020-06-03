مكافحة العدوى: المراوح والتكييفات ينشران كورونا (فيديو)

قال الدكتور إيهاب محمود، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إن الكمامات القماش الهدف منها وضع حائل على الفم والأنف لتقليل الرذاذ الخارج من الفم والأنف، لافتًا إلى أن الكمامات القماش كالمناديل تمامًا في الاستخدام، والهدف منها تقليل انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" عن طريق الفم بنسبة 50%.وأضاف الدكتور إيهاب محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ، منوها إلى أن الكمامة تصد الرذاذ لدى الفم والأنف المصاب للذي يرتديها، كما أنها حماية للآخرين من العدوى، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامة القماش لا يعفينا من اتباع الإجراءات الوقائية واتباع المسافات بين المواطنين وتباعدهم الاجتماعي.وأوضح أن التهوية الطبيعية جيدة، مشيرًا إلى أن المراوح هي أسوأ تهوية، لأنها تحرك الرذاذ الموجود في الجو وتنقله في الغرفة، كما ثبت أن التكييفات تنقل فيروس كورونا لأنها تعمل على تقليب الهواء داخل الغرفة وتسحب الهواء وتعيد ضخه مرة أخرى.وأشار مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى، إلى أن أفضل أنواع التكييفات هي التي تعتمد على سحب الهواء من الخارج وعدم تقليب الهواء المتواجد في الغرفة، مشددًا على ضرورة تطهير وتعقيم الفلتر المتواجد داخل التكييف كل 12 ساعة.