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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز متهم بـ42 ألف كمامة في المرج

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 10:38 ص
كمامة
كمامة
حسام التمساح
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أمرت نيابة المرج الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامي العام، بحجز شخص على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 42 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة وقسم شرطة المرج أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة ملاكي بالطريق الدائري، وبحوزته 42 ألف كمامة طبية (مجهولة المصدر مجهزة للتصنيع بدون فواتير).

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس مفاده ورود معلومات لوحدة المباحث بقيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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