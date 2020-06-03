إخلاء سبيل أمين عهدة في حيازة «طن مكرونة» بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون بإخلاء سبيل أمين عهدة على ذمة قضية ضبط بحوزته طن مكرونة مجهولة المصدر بتهمة الغش التجاري، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي، مدير مباحث تموين القاهرة، مفاده ضبط أمين عهدة مخزن جملة تابع لشركة لتجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كمية قدرها (1.300 طن سلع تموينية عبارة عن مكرونة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية، تمهيدًا لتوزيعها للمجمعات الاستهلاكية ومحلات البدالة التموينية المربوطة عليه لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية الذكية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.وينص قانون الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق".