توريد 307906 طن قمح بصوامع وشون البحيرة

أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أنه تم استلام 1626.763558 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 2 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، ليكون إجمالي التوريد 307906.841 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الأربعاء 3 يونيو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.وأضاف أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.وجاري متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هي ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنية للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.