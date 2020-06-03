أبرز ملامح المفاوضات المتجددة لـ«بريكست» فى ظل كورونا

قال الدكتور أيمن سمير، الخبير في الشئون الدولية، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وضع صعب للغاية، وهو ما يفسر أسباب فشل جولة المفاوضات لتنفيذ اتفاقية بريكست التي تتضمن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأضاف الخبير في الشئون الدولية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتحاد الأوروبى لا يريد لبريكست أن ينجح، ولا يريد أن تنجح بريطانيا بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي، خاصة أن هناك دول أوروبية عديدة تريد أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي.ولفت الخبير في الشئون الدولية، إلى أن أبرز الدول التي تسعى لاتخاذ نفس موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبى هي إيطاليا التي ترى أن الاتحاد الأوروبى لم يقف بجانبها بشكل كبير في مواجهة أزمة كورونا بجانب إسبانيا واليونان.وفى وقت سابق، كشفت ورقة برلمانية أوروبية داخلية قبل جولة حاسمة من محادثات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي هذا الأسبوع، أن الاتحاد الأوروبي ليس عليه واجب قانوني لمنح المملكة المتحدة الامتيازات المقدمة إلى دول أخرى في الصفقات التجارية، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.وقالت الصحيفة إن الوثيقة التي أعدها مسئولون في مجموعة التنسيق في المملكة المتحدة بالبرلمان هي تحليل قصير للحجج التي قدمها كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست في رسالة إلى نظيره ميشيل بارنييه.واتهم فروست الاتحاد الأوروبي بمعاملة المملكة المتحدة كشريك تفاوضي "غير جدير بالثقة" من خلال حرمان المملكة المتحدة من نوع الترتيبات المسبقة الشائعة في اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة.وأوضحت "الجارديان" أن الرسالة أثارت غضب مفاوضى الاتحاد الأوروبي بشدة، وردوا أن كل صفقة فريدة من نوعها ويجب أن تعكس أي اتفاقية مع المملكة المتحدة مدى إمكانية أن تصبح منافسًا اقتصاديًا يقوض المنافسين الأوروبيين.في حين أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يشاركون في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن الوثيقة الأخيرة التي أطلعت عليها الجارديان تؤكد أن بارنييه يتمتع بدعم البرلمان الذي يجب أن يوافق على الاتفاق النهائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.