«لا أستطيع التنفس» تهز العالم وتصل لأستراليا (فيديو)

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Not only USA



Protests in Sydney and now we can hear people around the world yelling " I cant breath". #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/ObIIdGWZxy — Eduardo Reyes (@edureyes_2) June 2, 2020

لم تتوقف التظاهرات على الولايات المتحدة الأمريكية للتنديد بالعنصرية، حيث وصلت إلى العاصمة الأسترالية سيدني.وتظاهر المئات في العاصمة الأسترالية، مرددين هتافات "لا استطيع التنفس"، التي كان يرددها جورج فلويد قبل مقتله على يد ضابط شرطة أمريكي في مينابوليس.ورفع المتظاهرون لافتت تندد بما فعله الضابط الأمريكي، وتجاهل السلطات الأمريكية محاسبة الضباط ضد عنصريتهم التي زادت خلال السنوات الأخيرة، حيث قتل 7 أشخاص مؤخرًا كلهم من أصحاب البشرة السمراء على يد ضباط شرطة في حوادث عنف غير مبررة.وأكد شهود العيان أن "جورج" لم يقاوم قوات الأمن حتى يتم التعامل معه بهذه الدرجة الكبيرة من العنف، والتي أدت لوفاته أثناء التحقيقات، ليؤكد الطب الشرعي أن الوفاة جاءت نتيجة قصور في وصول الدم إلى المخ نتيجة اختناقه وعدم قدرته على التنفس لفترة من الوقت.وأعلنت الولايات المتحدة التحقيق مع الضابط المتهم بقتل جورج البالغ من العمر 46 عامًا، وملابسات الحادث مع التعهد بالقصاص إذا ما أدين الضابط، في الحادث الذي أدى لوفاة مواطن أمريكي برئ.