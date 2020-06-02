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سياسي

نائب المنوفية يتابع سير العمل بالمستشفيات

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:40 م
محمد موسى نائب محافظ
محمد موسى نائب محافظ المنوفية
إسلام نصير - محمد الشريف
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تفقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء اللجنة المرافقين، مستشفى شبين الكوم التعليمي، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة.

وأفاد نائب مدير المستشفى أنه يتم استقبال مرضى فيروس كورونا والكشف عليهم بغرفة فرز الحالات وعزل الإصابات المؤكدة بمبنى العزل الذي يسع 48 سريرا، بالإضافة لـ9 بالعناية المركزة، مؤكدًا توافر الأدوية بكميات كافية ومستلزمات مكافحة العدوي ولا يوجد نواقص في الوقايات الشخصية.

واطمأن من رئيس فريق مكافحة العدوى بالمستشفى على الحالة النفسية للمرضى، موجها بضرورة عمل مسافات آمنة بين المواطنين أثناء استقبالهم لحمايتهم من نقل العدوى، مشيرا إلى المرور الدوري لمتابعة ما تم تنفيذه.. وأثناء الجولة تفقد نائب المحافظ مستشفى الحميات بميت خلف، لمتابعة ما تم من إجراءات وقائية والتأكد من المسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ووجه مدير المستشفى بسرعة عمل الفحوصات اللازمة لأحد المواطنين المخالطين للحالات المصابة.

وأشار مدير مستشفى الحميات إلى أن إجمالي عدد الأسرة 74 مخصصة لاستقبال مصابي كورونا و7 أجهزة تنفس صناعي وكذا توافر كميات كافية من المستلزمات الطبية.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع مستشفيات ميت خلف، والعناية المركزة الجديدة والقديمة وقسم الأشعة المقطعية، ووجه بضرورة الالتزام بتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة لعدم نقل العدوى بين المواطنين.

وأشار مدير المستشفى إلى أن به 12 سريرا مخصصة لاستقبال مصابي كورونا، بالإضافة لـ4 أسرة بالعناية المركزة القديمة و2 جهاز تنفس صناعي.

كما تفقد مستشفى الصدر بميت خلف، ويسع 70 سريرا بالإضافة لـ6 بالعناية المركزة، وتم تخصيصها لاستقبال المصابين، كما يوجد بها 5 أجهزة تنفس صناعي، حيث أشار مدير المستشفى لوجود نقص في مستلزمات الوقاية الشخصية، وأفاد نائب المحافظ بأنه سيتم توفير كافة المستلزمات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة.
محمد موسى نائب محافظ المنوفية
محمد موسى
محمد موسى نائب محافظ المنوفية
محمد موسى نائب محافظ المنوفية
محمد موسى
محمد موسى نائب محافظ المنوفية

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