«المستلزمات الطبية»: 80% من الكمامات غير مطابقة للمواصفات

قال شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن 80% من الكمامات الموجودة في السوق غير مطابقة للموصفات، مشيرًا إلى أن كثير من مصانع بير السلم تقوم بتصنعها بأسلوب غير صحي على الإطلاق.وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن مدة استعمال الكمامة الطبية 4 ساعات فقط، وإذا استعملت أكثر من ذلك تصبح ملوثة، وتصيب صاحبها بالضرر، لافتًا إلى أن الكمامة الطبية مهمة جدًا للعاملين في القطاع الطبي والمستهلك العادي عليه أن يقوم بارتداء الكمامة القماش، خاصت أن الدولة سمحت بها.وأشار إلى أن المواطن غير القادر على شراء الكمامة، عليه أن يقوم بإعدادها في المنزل، لافتًا إلى أن معظم وزارات الصحة في العالم تطلب من المواطن ارتداء الكمامات القماش.