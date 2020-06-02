برلماني: الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة أزمة كورونا

قال النائب عصام إدريس، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الاستثمار عامل أساسي في دعم الاقتصاد، مضيفا: "يجب على الحكومة متمثلة في وزارة المالية القيام بالاستثمار الأمثل لمصروفات الدولة حتى يشعر بها المواطن، وذلك لخدمة المواطنين والدولة بشكل عام".وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة استفادة الدولة من استثمار مواردها لتنويع الاقتصاد وتوجيه مصروفات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.