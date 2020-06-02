إياد نصار: أحببت فكرة مسلسل «ليالينا 80»

عبر الفنان أياد نصار، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها على مشاركته في مسلسل "ليالينا 80"، الذي عرض في موسم رمضان المنتهي، كاشفا عن حبه لهذه النوعية من الأعمال.وقال نصار - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن فكرة الرجوع لفترة تاريخية معينة تستهويه دائما، لأنه مهووس بفكرة أصول الأشياء، وإن كانت هناك مشكلة معينة في المجتمع فهو يحب أن يعلم من أين بدأت، سواء من تاريخ قريب أو بعيد، ومهووس بفكرة معرفة ما الذي حصل.وأضاف أنه من الأمور التي يفكر فيها دائما، معرفة أين اختفت الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية بشكل عام، وفي "ليالينا 80" ناقش المسلسل الموضوع بشكل معين.ولفت إلى أن المسلسل يشير إلى أن الطبقة الوسطى كان لها دورها المهم في المجتمع في مرحلة معينة، وبعد ذلك انشغلت هذه الطبقة بالأمان الاقتصادي أكثر، فبعد أن كانت منشغلة بثقافة المجتمع أصبحت منشغلة بالأمان الإقتصادي، وبدأت عمليات السفر إلى الخليج، فالسعي وراء الأمان الاقتصادي أفقد الطبقة الوسطى دورها.وأوضح نصار أن المسلسل في الخلفية يحمل حدثا سياسيا وفي المقدمة المجتمع نفسه، وبذلك لم يكن المسلسل عملا سياسيا، لكن في عمقه هو يتكلم كيف أثرت السياسة على المجتمع.ولفت إلى أن شخصية هشام التي قدمها في المسلسل لم تكن تحتاج لاستعدادت معقدة، خاصة وأن الجمهور عندما شاهدها في الحلقات وجدها مثل أشخاص كثيرين يعرفهم في الحياة، ولكنه بطبعه يحب الاهتمام بكل شيء حول أية شخصية يقدمها.وأكد أن المسلسل يتكلم عن مواضيع إنسانية، والإنسانيات لكل البشر، هو يتناول موضوعات بسيطة وغير معقدة تماما، يناقش أشياء تخص الإنسان، موضحا أنه ليس مع وجود مذهب تجاري في الدراما أم لا، ويقدر الشكل الذي يتم الطرح من خلاله، وهناك طريقة بسيطة وأخرى أكثر تعقيدا، حسب الجمهور الذي تستهدفه من المشروع، والمسلسل يتكلم عن المرحلة التاريخية بمنتهى البساطة.