تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط وزارة الدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "‏البنتاجون"، مساء الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط وزارة الدفاع والقواعد العسكرية الأميركية ومحيط العاصمة واشنطن.من جانبه، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن رفض حاكم نيويورك مارك كومو عرضه بنشر الحرس الوطني في المدينة، جعلها فريسة سهلة للمخربين والرعاع.وقال ترامب، في تغريدة على حسابه على تويتر مساء الثلاثاء: "كان يوم أمس يومًا سيئًا لجماعة كومو (في إشارة إلى حاكم نيويورك الديمقراطي) فقد سقطت نيويورك بين أيدي الرعاع واللصوص والبلطجية واليسار الراديكالي، وكافة الأنواع الأخرى من الحثالة، ووضعاء القوم".يذكر أن سلطات نيويورك فرضت حظر تجوال في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إلا أن ذلك لم يمنع حصول ليلة أخرى من الدمار والشغب والتخريب في المدينة.