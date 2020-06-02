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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«القاهرة السينمائي» يفتح باب التقدم للأفلام المشاركة في الدورة الـ42

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:22 م
القاهرة السينمائي
القاهرة السينمائي
أمير محمد خالد
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أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، عن فتح باب التقدم للأفلام التي تريد المشاركة في فعاليات الدورة الـ٤٢، والتي من المفترض أن تُقام في شهر نوفمبر المقبل.

وجاء نص البيان الذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للمهرجان كالآتي: "يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية والأربعين، المقررة إقامتها في الفترة من 19 إلى 28 نوفمبر 2020، يمكنكم التقدم بفيلمكم (قصير- طويل- وثائقي) من خلال زيارة موقع المهرجان الموعد النهائي: 31 أغسطس".

يُشار إلى أن مهرجانات عديدة ألغت فعاليات دوراتها الجديدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان أبرزهم مهرجان كان في فرنسا ومهرجان البحر الأحمر في السعودية.

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