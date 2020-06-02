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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مبعوث بوتين يبحث مع سفير مصر الوضع في ليبيا وسوريا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:50 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع في ليبيا وسوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول المسائل الملحة مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وتم التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما تطرق الطرفان إلى عدد من مسائل تعزيز العلاقات الروسية المصرية الودية التقليدية.

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