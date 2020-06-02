مبعوث بوتين يبحث مع سفير مصر الوضع في ليبيا وسوريا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، الثلاثاء، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع في ليبيا وسوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية "جرى خلال المحادثة تبادل معمق لوجهات النظر حول المسائل الملحة مع التركيز على الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وتم التأكيد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".كما تطرق الطرفان إلى عدد من مسائل تعزيز العلاقات الروسية المصرية الودية التقليدية.