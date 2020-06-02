البورصة السورية توقف التداول على أسهم مخلوف

علّقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الثلاثاء، التداول على أسهم شركة سيريتل، التي يرأس إدارتها رامي مخلوف، بداية من اليوم الثلاثاء.وأصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار على موقعها الإلكتروني، وفقا لما نقلته العربية نت فى نبأ عاجل لها مساء اليوم، مشيرة إلى أن التعليق الذي يبدأ اليوم سيمتد حتى إشعار آخر.كان جدال قد اشتد خلال الفترة الأخيرة وسط تراشق وتبادل الاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ومخلوف بعد سلسلة من مقاطع فيديو له، ظهر خلالها شاكيًا مطالبته بسداد مبالغ تقول السلطات إنها مستحقة.