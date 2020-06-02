رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البورصة السورية توقف التداول على أسهم مخلوف

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 01:32 م
البورصة السورية
البورصة السورية
مروة عنبر
طباعة
علّقت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، الثلاثاء، التداول على أسهم شركة سيريتل، التي يرأس إدارتها رامي مخلوف، بداية من اليوم الثلاثاء.

وأصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية القرار على موقعها الإلكتروني، وفقا لما نقلته العربية نت فى نبأ عاجل لها مساء اليوم، مشيرة إلى أن التعليق الذي يبدأ اليوم سيمتد حتى إشعار آخر.

كان جدال قد اشتد خلال الفترة الأخيرة وسط تراشق وتبادل الاتهامات بين وزارة الاتصالات والتقانة السورية ومخلوف بعد سلسلة من مقاطع فيديو له، ظهر خلالها شاكيًا مطالبته بسداد مبالغ تقول السلطات إنها مستحقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخرج محمد فاضل يعلن إصابة شقيقته وابنها بكورونا

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

الجناينى يحسم مصير الدورى والكأس وتتويج الأهلي بطلًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

image description

7 نصائح للعائدين من الخارج لتجنب الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية