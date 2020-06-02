إحالة «تاجر فودو» بمدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة عاطل للمحاكمة العاجلة امام محكمة الجنايات، لاتهامه بتصنيع والاتجار في مخدر الفودو.وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا من إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة القاهرة يفيد بضبط مسجل خطر، لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو ومحاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع، متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية لمخدر الفودو وزنت 500 جرام، وكمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى وزنت 42 جراما، و10 أمبولات مخدرة لعقار أفيدرين، وزجاجة لمخدر كيتامين، وزجاجة أسيتون يتم استخدامها فى تصنيع وإعداد المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس بقصد التصنيع والاتجار).وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد الاتجار والتصنيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.