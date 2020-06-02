اليوم.. «المركزي» يربط ودائع بـ50 مليار جنيه

يربط البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعائد 9.75%، وذلك ضمن خطته لتقليل معدلات السيولة والسيطرة على معدلات التضخم.ويقر البنك أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 16.25%، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.