البورصة تواصل الصعود ومؤشرها يرتفع 37. 0%

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها لدى مستهل تعاملات الثلاثاء، (منتصف تعاملات الأسبوع)، مدعومة بعمليات شراء موسعة من قبل المصريين وبعض من العرب على أسهم منتقاة بالسوق.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "آي جى إكس 30" بنسبة 37. 0%، بما يعادل 38 نقطة، ليصل إلى مستوى 10265 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي"آي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95. 0%، بما يعادل 11.2 نقطة، ليصل إلى مستوى 1181 نقطة، فى الوقت الذى سجل فيه المؤشر الأوسع نطاقا "آي جى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعا بنسبة 88. 0%، بما يعادل 16.68 نقطة، ليصل إلى مستوى 1901 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 65 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 16.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 2.444 ألف صفقة شراء وبيع.