الكاتب حمدى أبوالسعود بضيافة «شاعر العرب».. اليوم

يحل الكاتب الصحفي والشاعر محمد حمدي أبو السعود٬ في الثانية من بعد ظهر اليوم، بضيافة برنامج "شاعر العرب" والذي يذاع على قناة النيل الثقافية.يشار إلى أن محمد حمدي أبو السعود، هو زميل صحفي مهتم بالبحث في اللغة العربية، وفي التراث الثقافي المتعلق بالإسلام، وله كتابات عدة في هذا الصدد، نُشِرت في العديد من المنصات المصرية والعربية، كما أن له كتابات أدبية صدرت في 3 دواوين شعرية، ومجموعة قصصية، وعدد من المقالات النقدية.حصل على الكثير من الجوائز في المسابقات الأدبية على مستوى جامعات مصر كممثل لجامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة.ومن دواوينه الشعرية: ديوان "وابيضت عيناه" عن دار "وعد" عام 2011، ديوان "للفَراش دمٌ" وصدر عن دار "وعد" 2013، والمجموعة القصصية "جنة الرجال" والصادرة عن دار "الرواق" 2019.