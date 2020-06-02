ترامب: سأعمل على حماية المتظاهرين السلميين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وحذر ترامب منظمي الإرهاب والحركات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكة سوف تتخذ حيالهم أشد المحاكمات والعقوبات.وفي الوقت ذاته شدد الرئيس الأمريك على أنه سوف يطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد.وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية موجة من الاحتجاجات الغاضبة فى الشوارع الأمريكية، على خلفية وفاة جورج فلويد، وهو مواطن أمريكي من أصول افريقية على يد شرطي أبيض في مينيابوليس.