«الصحة»: نعترف بوجود تكدس أمام المستشفيات واتخذنا خطوات لتقليلها

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك تكدس أمام المستشفيات، وهذا التكدس أدى لاتخاذ قرارات بالتوسع في تجهيز المستشفيات لتصل لحوالي 375 مستشفى، ويتم توظيف كل العاملين بالمستشفيات لخدمة مصابي فيروس كورونا.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المُذاع على قناة "إم بي سي"، أن التكدس في الوقت الحالي انخفض، بسبب توفير مستشفيات أكثر، وتوفير أكثر من رقم للرد على المواطنين والاستماع لاستفساراتهم.وتابع: "كنا الأول ننتظر نتيجة تحليل البي سي آر، لكن الوزير اعتمدت الاشعة المقطعية على الصدر، وأدوات التشخيص الأخرى، وتقديم العلاج فورا للمواطن حفاظا على حياة المواطن".