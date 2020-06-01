الموت يفجع كارمن سليمان

أعلن الموزع الموسيقي مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عن وفاة زوجة عمها، عبر تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقال مصطفى جاد، في تغريدته: "البقاء لله والدوام لله، زوجة عم كارمن في ذمة الله، نسألكم الفاتحة".وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات لمواساة الفنانة في وفاة زوجة عمها وتمنت لها الصبر والسلوان.