الموت يفجع كارمن سليمان
الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:59 م
سناء إسماعيلطباعة
أعلن الموزع الموسيقي مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، عن وفاة زوجة عمها، عبر تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وقال مصطفى جاد، في تغريدته: "البقاء لله والدوام لله، زوجة عم كارمن في ذمة الله، نسألكم الفاتحة".
وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات لمواساة الفنانة في وفاة زوجة عمها وتمنت لها الصبر والسلوان.
وقال مصطفى جاد، في تغريدته: "البقاء لله والدوام لله، زوجة عم كارمن في ذمة الله، نسألكم الفاتحة".
وحصدت التغريدة على العديد من التعليقات لمواساة الفنانة في وفاة زوجة عمها وتمنت لها الصبر والسلوان.
الموت يفجع كارمن سليمان
الموت يفجع كارمن سليمان