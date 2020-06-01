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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

دينا عبدالعزيز تطالب بحصر المستشفيات المغلقة وتحويلها للعزل

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:46 م
دينا عبدالعزيز
دينا عبدالعزيز
إسلام نصير
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تقدمت النائبة دينا عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حصر المستشفيات المغلقة نتيجة وقوع مخالفات وغيره بها، وضمها مؤقتا لوزارة الصحة لاستغلالها كمستشفيات عزل.

وأضافت في بيان لها، أن هذه الفكرة من الممكن تطبيقها طوال فترة جائحة كورونا فقط وتعود بعد ذلك لمالكيها، مشيرة إلى وجود مستشفيات كثيرة يمكن تطبيق هذه الفكرة عليها، مثل مستشفى دار الشفاء بحلوان وغيرها من المستشفيات.

وأوضحت: هناك مئات المستشفيات الخاصة التي لا تعمل جراء الخلاف عليها أو وجود أزمة في تراخيصها أو خلاف بين ماليكها، أو لارتكابها ما يخالف أصول المهنة وعليه فمن الممكن ضمها بشكل مؤقت إلى مستشفيات العزل بوزارة الصحة لحين انتهاء جائحة الفيروس.

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