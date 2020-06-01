وزير التعليم العالي: مصاب كورونا ينقل العدوى لـ4 أشخاص

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن المصاب بفيروس كورونا قد ينقل العدوى إلى 3 أشخاص أو 4 وهو ما يؤكد ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، بحيث يعتبر كل مواطن نفسه رقم صحيح في المعادلة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الأوبئة تمر بثلاث مراحل، حيث بدأت مصر بتسجيل عشرات الإصابات ثم وصل إجمالي الإصابات إلى 25 ألف إصابة، مشيرًا إلى أن توقعات أرقام الإصابات تأتي بناءً على تحليل ودراسة الإصابات خلال المراحل الماضية.وأوضح أن مواجهة أي فيروس تعتمد على أمرين؛ العثور على لقاح، وقطع دائرة الانتشار، متوقعًا الوصول إلى 40 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.وأردف أن كل الاحتمالات واردة في الأوبئة بمختلف أنحاء العالم، والرهان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الأسابيع المقبلة لكسر حدة الارتفاع وتغيير معدل الإصابات.