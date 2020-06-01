«هوية صحية لأبنائنا» في تدريب اللجنة المجمعية للصحة النفسية على «زووم»

تنظم اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، تدريبًا لكهنة وخدام كنائس إيبارشيات وقطاعات القاهرة الكبرى الرعوية، بعنوان "هوية صحية لأبنائنا".يتناول التدريب عددًا من الموضوعات التي تساعد المتدربين من خدام الطفولة والمراهقة والأسرة ومسؤولي بيوت الضيافة ومقدمي الرعاية، في مساعدة مخدوميهم للحفاظ على الهوية الجنسية السليمة والوقاية من المثلية الجنسية، من خلال سبعة لقاءات على تطبيق "زووم" أيام ٧، و٨، و٩، و١٤، و١٥، و١٦ من يونيو الجاري.حددت اللجنة طريقة الحجز وتسجيل البيانات من خلال موقع إلكتروني للجنة، كما حددت يوم الجمعة ٥ يونيو كآخر موعد للحجز.