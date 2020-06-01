إزالة ١٣ حالة تعد على أملاك الدولة بالسويس

شنت رئاسة حي الجناين في السويس، اليوم، حملة الإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.وتمكنت الحملة برئاسة عالية فريد رئيس الحي، بتنفيذ قرارات إزالة لـ٩ حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٩.٨٥ قيراط.وأزالت الحملة ٤ حالات تعديات على أملاك الدولة على مساحة ٤٦٠ متر مربع بحي الجناين.وتابع اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، بمشاركة الإدارات الهندسية والشرطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على أراضي أملاك الدولة.