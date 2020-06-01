رسميا.. إطلاق تطبيق «قراءتي» لتسجيل قراءات عداد المياه

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن إطلاق الشركة تطبيق الهاتف المحمول (قراءتي) لتسجيل قراءات عداد مياه الشرب، والمتاح بدءًا من اليوم على نظام التشغيل الأندرويد، وقريبا سيتاح نسخة لنظام التشغيل "IOS"، في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه والإبلاغ بهال، وهو متاح لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال "Google play" مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة تسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتورة المياه، ويتميز تطبيق قراءتى المجاني بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به فى الخانة المخصصة للقراءه الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد، وهو ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.ودعت الشركة القابضة جميع المواطنين لاستخدام تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عداد المياه الخاصة بهم لحصولهم على فاتورة تعبر عن استهلاكهم الفعلي.