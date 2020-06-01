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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يترأس احتفالية عيد دخول المسيح لمصر بالمطرية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 04:21 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
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احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية بعيد دخول العائلة المقدسة بكنيسة "العائلة المقدسة" إلى مصر، في الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.

ويحتفل اليوم الأنبا باخوم بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر، في أحد مواقع المسار المقدس، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالمطرية، ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بدون شعب، فقط مع الأب الراعي وبعض من الشمامسة، اليوم الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر من فلسطين، حيث حل السيد المسيح، والسيدة العذراء مريم، ويوسف النجار من بيت لحم إلى مدينة العريش، ثم تواصلت الرحلة إلى الزقازيق، ثم إلى مسطرد، حيث تأسست بعد ذلك كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ثم إلى أسيوط.

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