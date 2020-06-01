الأنبا باخوم يترأس احتفالية عيد دخول المسيح لمصر بالمطرية

احتفل الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية بعيد دخول العائلة المقدسة بكنيسة "العائلة المقدسة" إلى مصر، في الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.ويحتفل اليوم الأنبا باخوم بعيد دخول العائلة المقدسة لمصر، في أحد مواقع المسار المقدس، التابع للكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالمطرية، ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بدون شعب، فقط مع الأب الراعي وبعض من الشمامسة، اليوم الساعة السادسة مساءً.يذكر أن الكنيسة القبطية تحتفل اليوم، بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر من فلسطين، حيث حل السيد المسيح، والسيدة العذراء مريم، ويوسف النجار من بيت لحم إلى مدينة العريش، ثم تواصلت الرحلة إلى الزقازيق، ثم إلى مسطرد، حيث تأسست بعد ذلك كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ثم إلى أسيوط.