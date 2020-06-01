«تنمية الصادرات» يطلق خدمة تقديم الاعتمادات المستندية «أون لاين»

قالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك أطلق عددا من المنتجات الرقمية التي تساهم في توفير احتياجات العملاء دون الحاجة للذهاب إلى الفروع، ضمن خطة وتعليمات البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأضافت سلطان، لـ"الدستور"، أن البنك قد أطلق فعليا خدمة النافذة الموحدة، وتقديم طلبات الاعتمادات المستندية عن طريق الإنترنت بانكنج، مشيرة إلى أن البنك خلال الفترة المقبلة بصدد إطلاق خدمة المرتبات "أون لاين"، وخدمة المقاصة الإلكترونية، وسداد الجمارك والضرائب "أون لاين" للتسهيل على عملاء البنك.