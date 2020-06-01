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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤسسة النفط الهندية تعلن رفع أسعار وقود الطائرات بنسبة قياسية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:02 م
النفط
النفط
وكالات
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حُدد سعر وقود الطائرات التابعة لشركات الطيران المحلية في دلهي، بواقع 37. 33575 روبية (الدولار يساوي 3. 75 روبية) لكل كيلولتر، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين، بحسب البيانات المتاحة على موقع "مؤسسة النفط الهندية".

وبحسب بيانات وكالة أنباء "بلومبرج" التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، فإن السعر يمثل زيادة نسبتها 5. 56 بالمئة عن السعر السابق، وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق التي يتم تسجيلها منذ عام 2005.

ويأتي رفع أسعار وقود الطائرات الذي أعلنته "مؤسسة النفط الهندية" بعد خفضها لست مرات متتالية منذ شهر فبراير الماضي.

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