مؤسسة النفط الهندية تعلن رفع أسعار وقود الطائرات بنسبة قياسية

حُدد سعر وقود الطائرات التابعة لشركات الطيران المحلية في دلهي، بواقع 37. 33575 روبية (الدولار يساوي 3. 75 روبية) لكل كيلولتر، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين، بحسب البيانات المتاحة على موقع "مؤسسة النفط الهندية".وبحسب بيانات وكالة أنباء "بلومبرج" التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، فإن السعر يمثل زيادة نسبتها 5. 56 بالمئة عن السعر السابق، وهي الزيادة الأكبر على الإطلاق التي يتم تسجيلها منذ عام 2005.ويأتي رفع أسعار وقود الطائرات الذي أعلنته "مؤسسة النفط الهندية" بعد خفضها لست مرات متتالية منذ شهر فبراير الماضي.