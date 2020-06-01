تامر حسني يطالب بضرورة التخلص من «الكمامات» المستخدمة (صورة)

طالب الفنان تامر حسنى، متابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بضرورة التخلص من "الكمامات" المستخدمة بعد الانتهاء من استخدامها، لقطع الطريق أمام أى شخص يحاول استخدامها مرة أخرى.ونشر تامر حسنى مجموعة من الصور لبائعى كمامات فى الشوارع، وعلق عليها قائلا: "مهم جدا جدا، بما إن من النهارده الدولة طبقت لبس الكمامات إجباري وده هيعلي الطلب على الكمامة، أكيد اللي بيلملموا الحاجات من القمامة هيبدأوا يلموا الكمامات المستخدمة من الشارع ويعيدوا استخدمها ويبيعوها للناس بسعر أقل، أرجوكم نقطع الكمامة قبل التخلص منها أو بوظها بأي طريقة تمنع إعادة استخدامها".وكان مجلس الوزراء، قد وجه كافة الوزارات والهيئات والمحافظين بضرورة التعامل بكل حسم مع المخالفين ممن لا يرتدون الكمامات اعتبارا من يوم تطبيق القرار أمس الأول السبت 30 مايو.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.