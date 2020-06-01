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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

بريطانيا: عودة الرياضة رغم التحذيرات من تخفيف إجراءات الإغلاق

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:53 ص
بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ
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رصدت صحيفة "الاندبندنت" الوضع في بريطانيا بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تخفيف القيود المفروضة على البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث سمحت للمجموعات حتى ستة أشخاص بممارسة الرياضة مع بعضهم البعض في الخارج، كما أعلنت عن عودة رياضة النخبة اعتبارا من اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة البريطانية -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم- عن وزير الثقافة أوليفر داودين وصفه لهذه الخطوة بأنها "لحظة مهمة" وذلك على الرغم من تحذيرات المستشارين العلميين من أن فيروس كوفيد-19 "ينتشر بسرعة كبيرة لا تتناسب مع رفع الحظر في إنجلترا" حيث تشير التقديرات إلى وقوع 8000 عدوى بشكل يومي.

وأضافت أنه مع استمرارعدم اختبار نظام هيئة الصحة البريطانية الجديد ونظام التتبع، اتهم البروفيسور جون إدموندز عضو المجموعة العلمية الاستشارية لحالات الطوارئ، الوزراء باتخاذ قرار "سياسي وخطير"، قائلًا "اتخذت وستمنستر بوضوح قرارًا بأن هذا هو مستوى الإصابة التي يرغبون في التساهل معها"، وذلك على الرغم من أنها" أعلى بكثير "من الدول الأوروبية المماثلة.

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