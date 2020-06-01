الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا بالخليل وأريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 6 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم طالب في الثانوية العامة وطفل.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال داهمت وبأعداد كبيرة من جنودها وآلياتها العسكرية وسط البلدة ومنطقة شعب السير جنوب غربها، واعتقلت الطالب أمين عماد محمد الصليبي "18 عاما" والطفل خليل اياد بسام زعاقيق "16 عاما" ونقلتهما إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل مستوطنة "كرمي تسور" ومعسكر عصيون شمال الخليل، كما اقتحم جنود الاحتلال عدة منازل في البلدة وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، واعتقلت 4 مواطنين آخرين.وفي سياق متصل اقتحمت مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال قرية الجفتلك، وداهموا عددا من منازل المواطنين واعتقلوا 5 مواطنين، واستولت على شبكات ري تغذي مئات أشجار العنب، والنخيل، على مساحة قدرت بــ40 دونما.كما نصبت حاجزا عسكريا على مفرق مستوطنة الحمرا في قرية فروش بيت دجن (الطريق المؤدية إلى الجفتلك)، ومنعت مركبات المواطنين من التوجه إلى محافظة أريحا، وأبلغتهم بأن منطقة الجفتلك عسكرية مغلقة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.