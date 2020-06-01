رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاصفة استوائية تضرب السلفادور وجواتيمالا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:12 ص
عاصفة
عاصفة
وكالات
طباعة
ضربت العاصفة الاستوائية "أماندا"، الأولى لهذا الموسم في المحيط الهادئ، اليوم الاثنين، جواتيمالا والسلفادور ما تسبب بوفاة 14 شخصا على الأقل في السلفادور حيث أعلنت حالة الطوارئ.

وتبقى العاصفة القوية منذ السبت قبالة سواحل جواتيمالا متسببة بفيضانات كبرى في هذين البلدين في أميركا الوسطى وفيضان أنهار وانقطاع تام للتيار الكهربائي.

ولمواجهة حصول انزلاقات تربة إضافية، أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة الأحد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما قابلة للتجديد.

وقال وزير الداخلية ماريو دوران "لقد عشنا وضعا صعبا، وننعي حدوث 14 وفاة" مشيرا الى ان هذا العدد "قد يرتفع".

وتوفي عشرة أشخاص في العاصمة سان سلفادور وضواحيها وقضى ثلاثة أشخاص من نفس العائلة في سان خوان اوبيكو في دائرة ليبرتاد (وسط)، بحسب السلطات التي لم توضح كيف توفي الشخص الـ14، بالاضافة الى ذلك فان شخصا اعتبر في عداد المفقودين في سان سلفادور.

في سان سلفادور، توجه 4200 شخص إلى ملاجئ أقامها الدفاع المدني بعدما تضررت منازلهم أو تم إجلاؤهم بسبب المخاطر كما أعلن رئيس بلدية العاصمة ارنستو مويشونت.

وقال "نعيش وضعا غير مسبوق، حالة طوارئ ذات حجم كبير تضاف الى حالة طوارئ أخرى هائلة لم تشهدها بلادنا أبدا في السابق" في إشارة إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الدفاع المدني السلفادوري أعلن في وقت سابق حالة الإنذار الأحمر، التي تتضمن إنقاذ ضحايا من قبل هيئات الإغاثة والجيش.

وأفاد مدير الدفاع المدني السلفادوري وليام هرنانديز أن أكثر من 200 منزل غمرتها المياه في كل أنحاء البلاد بسبب ارتفاع منسوب الأنهر.

وأشار أيضا الى حدوث انزلاقات تربة وشوارع غمرتها المياه وإجلاء سكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اشتباكات عنيفة وعمليات «كر وفر» فى محيط البيت الأبيض

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

الصور

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

image description

المواطنون ملتزمون بارتداء الكمامة في المترو (صور)

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

«الوزراء»: إعادة فتح المقاهي والمطاعم اقتربت بشدة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

مواعيد جديدة لحظر التجوال بداية من اليوم

إنفوجراف

image description

«الصحة» توضح أفضل طريقة لتطهير الكمامة القماش

image description

فى اليوم العالمى للامتناع عن التدخين.. أرقام تهمك (إنفوجراف)

image description

كيفية تحميل واستخدام «تطبيق صحة مصر» (انفوجراف)

image description

5 إصابات بفيروس كورونا بين نواب البرلمان (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

«البق» يمنح البشرية أملًا في تطوير لقاح كورونا

دراسة تكشف فائدة القهوة فى معالجة اضطرابات الهضم

الكنديون يعانون من تدهور صحتهم العقلية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي

تحالف «كورونا» و«التبغ» يدمر صحة الإنسان

منوعات

الكويت تطلق قناة «خلك بالبيت» للتوعية بمواجهة كورونا

وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

تونس تلغى مهرجان قرطاج الدولى لهذا العام بسبب كورونا

«بيت جميل أونلاين» يقدم ورش عمل مجانية في الحرف والفنون التراثية

مقالات الرأي
ماجد حبته
أحزاب الإرهابيين وشوارعهم
عمرو خالد
«رب اشرح لى صدرى».. دعاء كل من ضاقت به نفسه
د. منى حلمى
زمن ارتداء الأقنعة.. والكمامات والنوم فى زجاجات المطهرات
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
المزيد

الثقافة

الأردنية للأفلام تعرض «أفراح صغيرة» أون لاين.. الليلة

«حكايات أولاد الأرض» جديد هيئة الكتاب ضمن «الثقافة بين إيديك»

«الشروق» تطرح الطبعة الـ16 من رواية «بين القصرين»

سيد ضيف الله يكتب عن مسرح سعدالله ونوس فى «الثقافة الجديدة»