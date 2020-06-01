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محمد العسيري
الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وسائل إعلام أمريكية: ترامب نقل لقبو تحت الأرض على خلفية التظاهرات

الإثنين 01/يونيو/2020 - 03:09 ص
ترامب
ترامب
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كشفت وسائل إعلام أميركية نقلًا عن مسؤولين: أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نُقل لوقت قصير إلى قبو تحت الأرض في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي.

وأشارت إلى أن ترمب نقل للقبو بعدما استعرت التظاهرات أمام البيت الأبيض على خلفية مقتل رجل أمريكي أسود على يد شرطي.

واحتشد متظاهرون، اليوم، لليوم السادس على التوالي في العديد من المدن الأمريكية، غضبًا لوفاة جورج فلويد، وهو أمريكي ينحدر من أصول أفريقية، لدى محاولة اعتقاله من جانب الشرطة.

وفرض حظر التجول في أكثر من عشرين مدينة في محاولة لوقف العنف الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة.

وأُضرمت النيران في سيارات تابعة للشرطة ونُهبت محال تجارية في فيلادلفيا.

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