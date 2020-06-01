وفاة الفنان كريستو المشهور بـ«تغليف المبانى» عن 84 عامًا

توفي الفنان الأمريكي-البلغاري كريستو، المشهور بأعماله الفنية التي كانت في كثير من الأحيان تظهر المعالم الضخمة كأنها مغلفة مثل الهدايا، عن عمر يناهز 84 عامًا، حسبما أكد مكتبه.وجاء في بيان على موقعه عبر الإنترنت، إن الفنان توفي في منزله بمدينة نيويورك.وولد كريستو فلاديميروف جافاشيف في جابروفو، ببلغاريا، وسافر إلى فرنسا حتى التقى زوجته وشريكته الفنانة الراحلة جين كلود دينات دي جويلبون في باريس.وعمل الزوجان معًا في إبداع أعمال فنية بارزة للفن البيئي على مدى عقود، حيث قاما على سبيل المثال بتغليف ساحل "ليتيل باي" في سيدني ومبنى الرايخستاج في برلين.وقال مكتب الزوجين إنه بناء على رغبة كريستو فإن تغليف معلم "لارك دو تريومف" فى باريس مازال فى طريقه للاكتمال العام المقبل.وأضاف المكتب:"عاش كريستو حياة حافلة، ولم يحلم فقط بما بدا مستحيلًا ولكنه حققه، لقد جمعت أعمال كريستو وجين كلود الناس معًا في تجارب مشتركة في جميع أنحاء العالم، وأعمالهم مازالت تعيش في وجداننا وذكرياتنا".