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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

أستاذ أمراض صدرية تكشف بروتوكول علاج مصابي كورونا المعدل

الأحد 31/مايو/2020 - 11:02 م
الدكتورة جيهان العسال
الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض
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كشفت الدكتورة جيهان العسال أستاذ الأمراض الصدرية، تفاصيل البروتوكول المعدل لعلاج مصابي كورونا، كما أنها كشفت حقيقة اللقاح الذي أعلنت الصين مؤخرًا فعاليته في الحماية من كورونا.

وقالت في مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، إنه تم استبعاد التامفلو والإبقاء على الكلوروكين من البروتوكول العلاجي وإضافة بعض مضادات الفيروسات، والتجلط، لافتة إلى أن هناك معاناة من نقص عدد من الأدوية بسبب بعض العلاجات المنتشرة على السوشيال ميديا، وأدت إلى تخزين بعض الأدوية وسحب كثير من الأدوية.

وأكدت العسال أنه من غير الطبيعي أن يتناول الشخص أدوية بدون استشارة ومراجعة الطبيب حيث يختلف الدواء مع طبيعة كل فرد وطبيعة مرضه وطريقة علاجه محذرة من الاندفاع وراء بعض الوصفات والبروتوكولات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن العلاج الصيني الجديد، قالت العسال إن اعتماد أي لقاح لعلاج كورونا لا يتم إلى بعد معايير ومراحل عديدة ولا يمكن التعليق على أي لقاح قبل انتهاء جميع التجارب.

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