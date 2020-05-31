مرتل كنسي يشرح طقوس قداس عيد دخول المسيح لمصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الاثنين، بذكرى دخول العائلة المُقدسة إلى أرض مصر.وقال المرتل بولا برسوم حنين في تصريحات للدستور، إن عيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح لأرض مصر ضمته الكنيسة لقائمة الأعياد السيدية الصغرى، ووضعت الكنيسة للعيد طقسا خاصا به يميزه عن بقية الأعياد.وأوضح أن عيد دخول المسيح أرض مصر له إبصالياتين الأولى تقال بنغمة الواطس والثانية تقال بنغمة الآدام، وكليهما مدونتان بكتاب الإبصاليات الواطس والادام وذكصولوجيات المناسبات، في شارة الى ان العيد له ربع من أرباع الناقوس بالإضافة إلى ذكصولوجية خاصة بكتاب الابصلمودية السنوية.ويترأس البابا تواضروس الثاني، صباح الغد، قداس عيد هروب العائلة المقدسة لارض مصر بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بدون حضر شعب أو مصلين، وبمشاركة عدد قليل من الاساقفة على راسهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس واسقف المعادي والانبا ميخائيل اسقف عام كوبري وحدائق القبة والانبا يوليوس اسقف عام كنائس مصر القديمة.