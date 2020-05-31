10 نصائح لاستعادة قدرة جسمك على الحرق بانتظام

بعد أجازة العيد، يلازم الكثيرون حالة من الإعياء التي قد يكون سببها تناول الأطعمة الدسمة غير الصحية، لهذا تتحدث لـ"الدستور" اليوم، دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية، حول كيفية استعادة قدرة جسدك على الحرق بانتظام وهي كالآتي:- عند تغيير النظام الغذائي فإن أهم شيء يجب التركيز عليه هو اتباع نظام غذائي صحي متوازن يشمل جميع المجموعات الغذائية مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات مع التركيز بشكل أكبر على الخضروات والحبوب الصحية والبروتين الخالي من الدهون- يجب أن نتجنب السكريات المصنعة والخبز النشوي قدر الإمكان والاهتمام بتناول الفواكه والخضروات التي تعتبر من أهم مصادر الطاقة والألياف الغذائية للجسم.- يجب تقسيم وجباتك إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم علي ان تكون ٥ وجبات مفرقة حتى لايصدم الجسم بكميات طعام كبيرة بعد فترة طويلة من الصيام في رمضان ف ناخد وجبه فطار وغداء اساسيين و٣ وجبات خفيفة مقسمه بينهم وبعد الغداء علي ان تكون كل ٣ ساعات وجبه خفيفه.- الإبتعاد عن الدهون والسكر حيث يؤدي تناول الطعام بكثرة إلى الارتفاع المفاجئ في السكر مما يؤدي إلى التعب وفقدان النوم والارق وعسر الهضم.- تجنب تناول الكثير من السعرات الحرارية أثناء الوجبات التي يتم تناولها بعد الساعة 7 مساءً لأن الجسم عادة لا يشارك في أي نوع من أنواع النشاط البدني بعد هذا التوقيت.- يجب الإبتعاد عن الأطعمة المقلية والدهنية الدسمة.- يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على السكريات البسيطة أو الوجبات الغنية بالدهون والغنية بالسعرات الحرارية.- يجب التقليل من تناول الكافيين.- يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية بانواعها.- يجب ممارسة الرياضة يوميا على أن تكون أقل شيء نصف ساعة يوميا للمحافظة على الوزن.